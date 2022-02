Aperte le iscrizioni per il trasporto scolastico gratuito

Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto per l’anno scolastico 2022-2023 per gli alunni e gli studenti residenti nel Comune di Cesenatico, che frequenteranno le scuole dell’infanzia, elementari e medie secondo i bacini territoriali di appartenenza.

L’amministrazione comunale di Cesenatico ha disposto quale misura straordinaria e transitoria la gratuità del servizio di trasporto scolastico organizzato per bambini e ragazzi in età 3-14 anni, “al fine – si legge in una nota – di educare a comportamenti attenti alla mobilità sostenibile e di sostenere concretamente le famiglie” in considerazione della situazione di criticità economica creatasi a seguito della pandemia da Covid-19.