Continuano i lavori per la Ciclovia del Pisciatello

La ditta Biguzzi di Forlimpopoli, a stretto contatto con l’amministrazione comunale e i tecnici, sta continuando i lavori per la realizzazione della Ciclovia del Pisciatello, un’opera importante per la cittadinanza e i turisti che con il suo andamento in itinere è già in larga parte fruibile e utilizzata.

Lo scorso novembre è stato inaugurato ufficialmente il primo tratto da 3.75 chilometri che collega Macerone a Sala ed è in fase conclusiva anche il percorso dalla rotonda della Gnaffa fino a via Canale Bonificazione: si sta procedendo alla rifinitura in calcestre, e il tratto verrà arricchito anche da piantumaizone di alberature e cespugli per rendere il percorso ancora più suggestivo.

Nel corso di questa primavera inoltre verrà anche concluso il terzo tratto, quello che dalla via Canale Bonificazione arriva fino alla via Cantalupo con i tempi che si sono allungati di qualche settimana per via dell’estensione della rete idrica predisposta da Hera che in fase di completamento.

Bisognerà invece attendere la fine dell’estate 2022 per vedere completata la parte più impegnativa, quella da via Campone a alla rotonda della Gnaffa che include pensiline e altre servizi. La nuova Ciclovia nel frattempo è già fruibile per ampi tratti ed è molto utilizzata sia da ciclisti che da camminatori e runner.