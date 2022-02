PagoPA: sul sito del Comune di Cesenatico una sezione dedicata

“Stiamo cercando, giorno dopo giorno, di mettere a disposizione dei cittadini sempre più soluzioni per rimanere in contatto con il Comune e poter sbrigare i vari adempimenti burocratici in maniera comoda, veloce e sicura. Anche il servizio PagoPA va in questa direzione”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Cesenatico è un Comune che ha il dovere, e anche il piacere, di guardare al futuro e di cercare di creare processi che siano il più possibile comodi e funzionali per i cittadini e che allo stesso tempo permettano agli uffici di lavorare in maniera snella e fluida. Con PagoPA e tutte le possibilità messe in campo, stiamo cercando di fare proprio questo e progredire sempre di più nella digitalizzazione”, conclude il vicesindaco Lorena Fantozzi.