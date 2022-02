Alcuni volontari puliscono la spiaggia libera di Zadina

Da anni attivi in campo sociale per migliorare le condizioni ambientali, i volontari intendono sensibilizzare le persone ed essere “più partecipi nel mantenere la città pulita, utilizzando gli appositi contenitori per rifiuti e più educazione nel vivere in società”.

Gli interventi di pulizia dei volontari si ripeteranno, a zone alterne, fino alla fine della stagione estiva.