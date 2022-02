Controllo Porte Vinciane: ecco la società che ha vinto la gara

La ditta So.El Società Elettricisti di Calbucci F. & C si è aggiudicata la gara per il servizio di movimentazione, controllo e sorveglianza delle strutture, apparecchiature e impianti per la movimentazione delle Porte Vinciane e la verifica su richiesta della presa a mare di viale Trento per ricambi dell’acqua della cosiddetta “vasca dei delfini”.