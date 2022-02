“E’ ora di dire basta ai controlli del green pass in bar e ristoranti”

Per Confcommercio e per la sua affiliata Fipe bisogna prendere atto che ad oggi il green pass ha raggiunto il massimo della sua efficacia e che sarebbe meglio pianificare al suo superamento, come sta avvenendo per altro in molti Paesi europei.

“In uno Stato democratico – si legge in una nota – è fondamentale salvaguardare l’equilibrio tra utilità sociale delle misure di legge e le complicazioni che creano ai singoli cittadini e agli imprenditori. È logico e costruttivo adattare le regole al miglioramento della situazione e riportare il Paese verso una dimensione di normalità. E, nella normalità, gli imprenditori non fanno i controllori”.