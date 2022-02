Drusilla Foer in estate a Cesenatico in esclusiva

I biglietti per lo spettacolo di Drusilla Foer saranno disponibili su ticketone.it da domani, giovedì 24 febbraio a partire dalle 12.

Il nome dello spettacolo, Eleganzissima, è tratto da un complimento che la performer ha ricevuto da una sua fan. Un aggettivo particolarmente azzeccato al punto da diventare il titolo del cult che incassa sold out uno di seguito l’altro.

Drusilla Foer è in tour con Eleganzissima fino ai primi di aprile con oltre 50 repliche in tutta Italia. In attesa dei tre concerti-spettacolo “Friends&Orchestra” previsti nella prima metà di maggio, sold out in meno di 24 ore, arrivano 10 nuove date per Eleganzissima Estate, che vedrà lo show in tour nei mesi estivi nei teatri open air e spazi più prestigiosi d’Italia. Tra queste, uno dei primi appuntamenti èa Cesenatico.