La Dance Dream vola a Firenze per “Danza in Fiera”

Quest’anno la spedizione della Dance Dream sarà di circa cinquanta interpreti, oltre ad una decina di accompagnatori. Questi, in particolare, gli spettacoli in programma: il Gruppo Energy (7-11 anni) porterà in scena una coreografia tratta dal musical “School of rock” di Silvia Contenti; il Gruppo Teen/Pro (12/20 anni) una coreografia tratta dal musical “Moulin Rouge” sempre di Silvia Contenti; il corso di Tip Tap intermedio/avanzato si cimenterà invece in una coreografia tratta da “Billy Elliot” di Silvia Ferraris. Per la categoria Assoli, in gara per la Dance Dream tre giovani talenti: Arianna Corzani (“Piccole donne”), Annaluna Batani (“Les miserable”) e Davide Buda (“Dear Evan Hansen”).

“Rispetto agli anni passati – spiega Monica Battistini, presidentessa della Asd Dance Dream – parteciperemo a Danza In Fiera con uno spirito meno agonistico ed ambizioso. La nostra partecipazione, infatti, è pensata questa volta come un’occasione per danzare, senza pensare tanto ai punteggi e ai vari premi. Andremo a Firenze, in primis, per dare entusiasmo ed offrire ai nostri allievi l’opportunità di esibirsi su un palcoscenico importante in un periodo che offre ben poche occasioni di esprimersi. Abbiamo avuto diverse difficoltà a preparare questo evento sopratutto nelle ultime settimane, con tanti allievi contagiati. Insomma, le aspettative, rispetto alle ultime edizioni, sono molto più modeste, ma per noi – come per tante scuole di danza italiane – questo evento segna l’inizio di una ripartenza che, ci auguriamo, possa finalmente consentirci di programmare la nostra attività in maniera più costante e serena”.