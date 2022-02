AAA cercasi programmatore e web designer

1) Programmatore

Requisiti privilegiati per il ruolo: Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche oppure esperienze professionali in programmazione ad oggetti.

Si occupa principalmente di programmare nei seguenti linguaggi: Microsoft .Net, PHP, Javascript, HTML e CSS, collabora con il team di lavoro per la gestione e realizzazione di progetti.

2) Grafico / Web Designer

La risorsa dovrà principalmente occuparsi di manutenzione e aggiornamento dei contenuti dei siti web aziendali, della creazione e impaginazione delle grafiche aziendali (brochure, cataloghi, manuali ecc…) anche ai fini di stampa.

Si richiede conoscenza del pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign), HTML, CSS e buona conoscenza di WordPress e dei più comuni CMS Web.

Costituisce requisito preferenziale inoltre la conoscenza delle dinamiche di gestione di e-commerce, ottimizzazione Seo e Email Marketing.