Il presidente ADAC sul Progettone 4: “AAA studio di fattibilità cercasi”

“Uno studio di fattibilità per salvaguardare la spiaggia, che crei le condizioni per un intervento strutturale di lungo periodo. Il ripascimento è un intervento temporaneo, non più sufficiente”. Così il presidente ADAC Cesenatico, Leandro Pasini, interviene sul maxi-ripascimento del “Progettone 4” che, da metà febbraio, prevede l’immissione di 1 milione e 100mila metri cubi di sabbia su tutto il litorale romagnolo, da Misano ai Lidi Ravennati. Un complesso intervento che farà tappa anche a Cesenatico.

I lavori prevedono, per il primo lotto, un importo di 19 milioni e 650mila euro, interamente stanziati dalla Regione Emilia Romagna. In totale, i fondi stanziati, per i due lotti previsti, ammontano a circa 23 milioni, che consentiranno di ripristinare 15 chilometri di litorale.

L’obiettivo è arginare il fenomeno dell’erosione marina e non pregiudicare la ricettività degli stabilimenti balneari durante la stagione turistica.