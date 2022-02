Lavoro stagionale: In arrivo lo sgravio per le assunzioni nel settore turismo

Come

L’INPS detterà nelle prossime settimane le indicazioni procedurali per l’applicazione dell’esonero che è cumulabile, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, con altre agevolazioni di tipo contributivo o economico.

Quando

In caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato la durata dell’agevolazione è di 6 mesi. In caso di contratti a termine lo sgravio si applica per la durata del contratto sino ad un massimo di tre mesi.

Calcola il risparmio

Ipotesi di assunzione di un lavoratore nel settore Turismo come operaio di livello 5 la retribuzione base come da CCNL è pari a 1.511,02 euro.

Prendiamo in esame le due tipologie di contratto oggetto dell’esonero:

– Assunzione a tempo determinato per due mesi + proroga per ulteriori 4 mesi; l’esonero alla contribuzione INPS troverà applicazione in misura totale per i primi tre mesi, per il restante periodo sono dovuti i contributi in misura intera;

– Trasformazione a tempo indeterminato; l’esonero alla contribuzione INPS troverà applicazione per sei mesi in misura totale.

Risparmio %

Dall’esame dei dati esposti in tabella emerge come, a parità di durata complessiva del periodo di osservazione, l’applicazione del beneficio contributivo riservato alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a termine presenti certamente una particolare convenienza sotto il profilo del costo del lavoro.

In caso di stabilizzazione a tempo indeterminato, infatti, il risparmio conseguito, sul complessivo periodo di 6 mesi, è pari al 22%, rispetto all’11% su cui si assesta la misura in caso di ricorso ad un contratto a tempo determinato.