In fuga da Kiev i dipendenti Oikos

Il conflitto in Ucraina e le sue ripercussioni in Emilia Romagna. In particolare a Gatteo Mare. Ci sono, infatti, anche i dipendenti Oikos, l’azienda di Gatteo Mare leader nel settore delle pitture decorative ecologiche, rimasti bloccati nel paese ex sovietico.

Sono in fuga all’Ucraina, verso la Romania, per tornare a casa. Sono i dipendenti italiani di Oikos sorpresi dallo scoppio della guerra. In totale sono 10 i dipendenti, anche ucraini, in fuga dalla capitale.