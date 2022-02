Slitta di una settimana il ritorno dell’Emilia Romagna in zona bianca

Slitta di una settimana, per un’inezia statistica, il passaggio dell’Emilia Romagna in zona bianca. Ieri doveva essere la giornata decisiva e, invece, l’ordinanza firmata dal ministro per la Salute Roberto Speranza ha confermato la Regione in zona gialla ancora per una settimana. Un annuncio, in parte, inatteso visto che le istituzioni regionali – in primis l’assessore alla Sanità, Raffaele Donini – avevano scommesso sul probabile ritorno al bianco.

Ma anche se i dati dell’occupazione dei posti letto Covid negli ospedali continuano a scendere (cala anche l’Rt regionale che arriva a 0,55), non sono diminuiti abbastanza e così il passaggio viene rimandato al lunedì successivo, il 7 marzo.