Studenti di Cesenatico in piazza per un flash mob per la pace

“Abbiamo pensato che fosse arrivato il tempo di esprimerci – sono le parole di Gualdani, portavoce degli organizzatori – Non si può tacere davanti a eventi tanto grandi; soprattutto occorre prendere una posizione contro la guerra. Per noi, ma non per tutti noi, i conflitti europei sono ricordi remoti: scolastici o tramandati dai nonni. Non avremmo mai pensato di dover assistere a quanto sta accadendo adesso in Ucraina. Abbiamo riflettuto sul fatto che la scuola, un contenitore multi etnico e quindi espressione di una pluralità culturale, fosse il naturale bacino per sensibilizzare le coscienze dei giovani. La formula del flash mob, che da subito ha incontrato il parere positivo della amministrazione comunale di Cesenatico, ci ha convinti che sia lo strumento ideale. Dare voce ai ragazzi per coinvolgere tutti: uniti, con una sola voce, a favore del dialogo costruttivo. Alla manifestazione abbiamo invitato i protagonisti della vita associativa di un territorio sensibile al volontariato e alla solidarietà. Siamo orgogliosi di testimoniare un impegno attivo: i ragazzi hanno opinioni e le sanno esprimere. Lancio un appello universale rivolto a professori, genitori, studenti, famiglie: diventiamo assieme testimonial della pace”.