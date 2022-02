Corso di formazione alla Croce Rossa: si parte giovedì

La Croce Rossa Italiana ha organizzato un corso base per aspiranti volontari. L’iniziativa verrà presentata questa sera (ore 20.30) nella sala della base operativa situata in via Saffi, in un edificio comunemente conosciuto in città come ’bunker’. Nella stessa sede il corso inizierà giovedì 3 marzo alle 20.30. Sono previste 11 lezioni di due ore ciascuna e comprendono una parte di divulgazione della storia, delle attività e delle peculiarità della Croce Rossa, e una parte teorico-pratica di primo soccorso per fornire una preparazione di base sulle manovre salvavita.