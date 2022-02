Don Mirco: “La guerra in Ucraina? Molto più letale l’aborto”

Dopo tre mesi mesi di silenzio social (“troppe minacce ricevute”), intervallati solo da qualche post, a metà febbraio Don Mirco Bianchi è tornato a farsi sentire su Facebook. E lo ha fatto con un duro anatema che prende spunto dalla guerra in Ucraina. O meglio, l’aggressione russa gli è servita come spunto per condannare una guerra meno reclamizzata ma – a suo dire – più letale, quella che non usa armi, ma un farmaco, la RU486, meglio conosciuta come “pillola abortiva”.