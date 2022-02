La Romagna si prepara ad accogliere gli ucraini in fuga dalla guerra

A Bologna è prevista per questa mattina alle 11.30 una riunione in prefettura, guidata dal prefetto Attilio Visconti, che ha allertato i sindaci di Bologna e di Imola e il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi. L’obiettivo, secondo quanto si apprende, è quello di un monitoraggio del territorio per vedere dove poter eventualmente sistemare le persone e il modello sarà lo stesso adottato per i profughi afghani, cioè accoglienza nei Cas (Centri di accoglienza straordinaria) a spese dello Stato.

Al momento la prefettura non ha disposizione date né numero di profughi in arrivo.