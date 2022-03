Addio a Daniele Farnedi, in città fondò le onoranze funebri

Sono in programma oggi (ore 14), alla chiesa di San Giacomo a Cesenatico, i funerali di Daniele Farnedi, l’imprenditore 72enne molto noto in città per aver fondato e gestito per tanti anni l’omonima impresa di onoranze funebri.

Molto attivo nel mondo del volontariato, Daniele aveva anche la passione della politica e, dalla metà degli anni, per due legislature (con Urbini sindaco), era stato un consigliere comunale d’opposizione nelle file della Democrazia Cristiana.