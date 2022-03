Discarica abusiva in via Pian del Carpine

In questi giorni infatti, nella zona delle colonie di Cesenatico, è spuntata una discarica abusiva con mobili, elettrodomestici e rifiuti di potature. A segnalarcela una cittadina della zona stanca di notare il malcostume di chi scambia la pubblica via per il bidone della spazzatura.

E purtroppo non si tratta di un caso isolato. Tutti gli anni in questo periodo, quello in cui molti preparano all’estate, si segnalano prassi di questo tipo. E non mancheremo di riportare nelle prossime ore un altro esempio poco ortodosso a un passo dalla Statale.