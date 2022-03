Astro Virginia. “Datemi un algoritmo e studierò il sole”

“Una tempesta solare potrebbe mandare in cortocircuito gran parte delle tecnologie terrestri. Non sarebbe nemmeno il primo episodio nella storia. Ma, ora come ora, causerebbe problemi di gran lunga più seri rispetto a quando il massimo del progresso era l’invenzione del telegrafo. Senza contare il vantaggio per gli astronauti in orbita (che verrebbero avvertiti e fatti atterrare il prima possibile). E poi? Cos’altro? Sarebbe uno spettacolo non da poco ammirare l’aurora boreale sul Porto Canale di Cesenatico. Un piccolo (enorme) squilibrio che si verificherebbe se le tempeste non venissero continuamente monitorate. Il nuovo metodo per calibrare i dati che ho messo a punto mi permetterà, tra le altre cose, di tenere una conferenza in Germania organizzata dall’Agenzia Spaziale Europea”.