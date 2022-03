Balneari a Roma il 10 marzo contro “la legge vergogna”

Per gli attuali titolari di stabilimenti balneari, che dovranno affrontare la riassegnazione delle concessioni tramite gare pubbliche in base a quanto imposto lo scorso novembre dal Consiglio di Stato, il rischio è insomma che, in caso di passaggio di mano del titolo, i nuovi gestori non saranno nemmeno tenuti a indennizzarli dell’intero valore di quelle che sono a tutti gli effetti imprese private, seppure situate su suolo pubblico.

Così una nota dei presidenti di Sib-Confcommercio Antonio Capacchione e di Fiba-Confesercenti Maurizio Rustignoli motiva le ragioni della protesta: “La misura è colma! A fronte dello schiaffo del governo, i balneari italiani si mobilitano. Gli organismi dirigenti del Sib-Confcommercio e della Fiba-Confesercenti hanno deciso di organizzare per il giorno 10 marzo alle ore 11 una manifestazione dei balneari a Roma in piazza Santi Apostoli. Tutte le organizzazioni territoriali di Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti si considerino mobilitate per la riuscita della più grande manifestazione dei balneari che la politica italiana ricordi. Il governo ci ha schiaffeggiato ed è ora di reagire”.