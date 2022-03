Bando per il Terzo Settore: Cesenatico stanzia 73mila euro

“Il bando del Terzo Settore dell’Unione Rubicone e Mare è un passo importante per tutto il territorio e Cesenatico conferma il suo impegno con un investimento importante che ha lo scopo di aiutare e sostenere progetto importanti per il nostro tessuto sociale e per il volontariato. Per andare avanti insieme abbiamo il dovere di non lasciare indietro nessuno e la coesione sociale è il modo migliore per perseguire questo obiettivo”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“L’importanza di questo bando è enorme visto il momento di emergenza sanitaria e sociale che stiamo attraversando. La prossimità e la domiciliarità, la riduzione delle disuguaglianze, la promozione della salute e dell’autonomia delle persone sono pilastri fondamentali su cui poggiare. Il mondo del volontariato e delle associazioni di Cesenatico è una realtà solida su cui il nostro territorio può sempre contare e dobbiamo fare in modo di fornirgli strumenti sempre più solidi”, conclude l’assessore Mauro Gasperini.