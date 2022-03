Da Cesenatico 100 voci in un coro: “No alla guerra”

Sarebbe bello se la paura fosse davvero “soltanto un ricordo”. Ma ciò che sta accadendo in questi giorni racconta proprio un’altra storia. Una storia che, però, è ancora possibile cambiare. Il momento ha voluto far passare un messaggio specifico: i giovani credono in un futuro diverso e sono disposti a mettersi in gioco per raggiungerlo. La pace, di cui tanto si discute, è una questione che riguarda tutto il mondo. L’evento si è svolto in un pomeriggio di sole tra musica, parole e riflessioni. “Blowin’ in the wind”, “Generale”, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones” sono solo alcuni dei titoli che hanno echeggiato in piazza. Sottofondo: lo scrosciare delle onde agitate dal vento. I ragazzi, che si sono impegnati in tre giorni di prove continue, sono riusciti ad allestire un vero e proprio concerto. Seppur “flash”.