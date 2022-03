Dalla Regione 7mila euro alla Beach Volley University di Cesenatico

Per gli eventi sportivi: 15.000 euro sono andati alla 10ª edizione della Maratona Alzheimer. Un contributo di 9.500 euro è andato a “Tutti ma proprio tutti ai blocchi di partenza” dell’Atletica Endas. Insieme per crescere ha ottenuto 10.625 euro per “Olympics for all” e Time to Move 11.600 euro per la Week Edition di Cesena in Wellness. Noi C. Siamo del Csi di Cesena 9.600 euro da dedicare allo “Sport per i bambini”, mentre 15.000 euro sono andati alla Golden Age per “The week”. Il trofeo Budokan di karate a San Mauro Pascoli è stato finanziato con 3.725 euro e 13.500 euro son andati, infine, al Cesena Rugby per il Festival – Open day.