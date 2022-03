Dieci anni di ospitalità e di Cesenatico Bellavita

“Faccio un piccolo passo indietro al 2017. Dopo i primi 5 anni di vita del Consorzio, abbiamo dato vita a un percorso progettuale sulla destinazione D.M.O. (Destination Management Organization) proposto al Sindaco Matteo Gozzoli e all’Assessora al Turismo, Gaia Morara. I tempi allora non erano ancora maturi e il clima fra le associazioni di categoria non dei più facili: il progetto rimase chiuso nel cassetto. Non abbiamo però mai smesso di lavorare affinché si creassero le giuste condizioni, impegnandoci sul fronte delle collaborazioni e del sistema turistico in generale: consci della bontà strategica dell’idea. Un passaggio importante è avvenuta nel 2021 quando il Consorzio ha contribuito in maniera fattiva al rinnovo della governance in ADAC. Leggere oggi, sulla stampa locale, le dichiarazioni rilasciate dal mondo dell’associazionismo e dalla stessa Amministrazione,come proprio la D.M.O. stia divenendo realtà, è motivo di orgoglio e particolare soddisfazione. La nostra visione d’insieme prende finalmente corpo: la marca, l’identità, la valorizzazione del brand

sono elementi determinanti per creare valore. E se il valore percepito cresce, va da sé la ricaduta positiva sull’intera imprenditoria turistica, non solo alberghiera”.