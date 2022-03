Hotel, “Gli stagionali stranieri non bastano”

“I flussi dei lavoratori stagionali stranieri sono gravemente insufficienti” a dirlo è Leandro Pasini, presidente dell’Associazione Albergatori di Cesenatico. Anche quest’anno si ripete lo stesso copione dell’anno appena terminato. Il numero totale di lavoratori stranieri extracomunitari che possono fare ingresso in Italia per lavoro stagionale è sempre meno infatti la provincia Forlì-Cesena ha ottenuto soltanto 100 quote. Come si può pensare di far fronte ad uno dei più grossi ed annosi problemi come quello relativo alla carenza di personale addetto alle strutture ricettive, con così poche risorse?

Nella foto il presidente Leandro Pasini