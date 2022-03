Raccolta fondi per l’Ucraina promossa dalla Regione

Alla luce degli ultimi sviluppi del conflitto aperto tra Ucraina e Russia, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha deciso di avviare una raccolta fondi mettendo a disposizione dei cittadini un conto corrente unico intestato all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Si tratta dello stesso conto già utilizzato in passato per fronteggiare altre emergenze: le risorse raccolte saranno impiegate per l’assistenza umanitaria ai profughi della guerra in corso in Ucraina.

Nel dettaglio, spiega la Regione, chiunque potrà versare, indicando con la causale ‘Emergenza Ucraina’, sull’Iban IT69G0200802435000104428964. Dall’estero sul codice Bic Swift: UNCRITM1BA2.