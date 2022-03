Due pini “perdono le staffe” in viale Carducci

Due pini hanno messo a repentaglio una fetta di Viale Carducci. È stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, Radiosoccorso protezione civile e polizia locale per non creare danni e rallentamenti. I pini infatti si erano piegati e rischiavano di cadere sugli edifici in quanto non aveva più un supporto stabile alla radice.