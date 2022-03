E se andassi a vivere in campagna? Quattro poderi all’asta

Si tratta del podere “Provezza”, terreno agricolo con fabbricato in Via Ca’ Venturelli 1219 con prezzo a base d’asta di 584.000,00 euro; del podere “Bagnarola 1”, terreno agricolo con fabbricati sito a Cesenatico, Via Torri 101. Prezzo a base d’asta: 748.000,00 euro; podere “Casanova 1-4 Casabruciata”, terreno agricolo con fabbricato sito a Cesenatico in Via Sbarra, con prezzo a base d’asta di 1.303.000,00 euro; podere “Villalta 1”, terreno agricolo con fabbricato, sempre a Cesenatico, in Via Carlona 51. In quest’ultimo caso il prezzo a base d’asta è pari a 293.250,00 euro.