Spiagge all’asta, scendono in campo i sindaci della riviera

C’è poi un rischio che abbraccia tutto il settore. “Oggi il turismo balneare fa parte di un tessuto turistico rodato, se non c’è la tutela per questo modello rischiamo che ne risenta tutta la filiera”, aggiunge Capriotti, che spiega: “I bagnini hanno una professionalità che ha fatto la fortuna della Riviera, se in vista dei futuri bandi ognuno può diventare bagnino o gestire uno stabilimento c’è il rischio di stravolgere il modello turismo romagnolo”.

La partenza del sistema dei bandi dev’essere poi accompagnata da “norme cuscinetto”, suggerisce il segretario, per esempio “con concessioni transitorie”.

“Tra i tempi necessari per l’approvazione dei testi definitivi e l’uscita di tutti i decreti attuativi – avverte – non è detto che al 31 dicembre 2023 i Comuni siano in grado di far partire i bandi, col rischio di avere confusione o di assegnare queste concessioni a soggetti che non c’entrano nulla col settore”. Bisogna insomma evitare “che un intero settore vada in stallo”, continua Capriotti, come del resto è in parte già successo: “Dopo la sentenza del Consiglio di Stato di novembre – racconta – so personalmente di casi di imprenditori balneari che hanno fermato investimenti già programmati per ripartire con slancio dopo la pandemia, tra nuovi arredi, lettini, manutenzioni e così via. In questo modo si ferma un settore molto ampio, con tutto l’indotto”.