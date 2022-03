Addio neutralità, anche San Marino si schiera contro la Russia

I reggenti dell’Antica Repubblica parlano di “neutralità attiva” ma, al di là degli equilibrismi dialettici, si tratta comunque di una svolta epocale.

San Marino non ha un proprio esercito e non detiene armi per cui sarebbe impossibile in linea teorica intervenire altri modi in un conflitto se non con le sanzioni. Va però specificato che oltre a rimanere neutrale durante le due grandi guerre del Novecento, nel secolo scorso la Repubblica non aderì neppure all’embargo cubano.