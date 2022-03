Casi in calo, fine dell’emergenza all’ospedale “Bufalini”

Attualmente sono 22 i posti dedicati al Covid all’ospedale Bufalini: 20 in area medica e 2 in terapia intensiva. Ricordiamo che, nella fase più critica della pandemia, si sono raggiunti anche i 160 ricoveri per Covid tra gli ospedali di Cesena, Cesenatico e San Piero.

Il tasso di occupazione dei posti letto è attualmente del 50% in tutta la Romagna, dove al momento sono ricoverati 170 pazienti affetti da Covid, di cui 10 in terapia intensiva e 17 in sub intensiva. Le sale operatorie hanno ripreso completamente l’attività chirurgica e, dopo i mesi dell’affanno, si riesce finalmente a garantire una risposta immediata ai pazienti.