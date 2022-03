Emergenza Ucraina: a Cesenatico parte la raccolta fondi e aiuti

Per quanto riguarda i beni di prima necessità invece sono richieste: medicine, prodotti d’igiene, alimenti a lunga conservazione, abbigliamento per bambini e adulti.

I punti di raccolta sono la Consulta del Volontariato di Cesenatico in via Cesare Battisti 11 nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 18 e la Caritas Parrocchiale di Bagnarola presso la chiesa in Via Cesenatico 706.