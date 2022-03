Scontro sull’Adriatica: muore noto pizzaiolo di Cesenatico

Dopo la collisione, la strada è rimasta interdetta al traffico per diverse ore, anche per consentire all’elicottero del 118 di atterrare nell’area del sinistro. Ma il personale sanitario, dopo che il corpo dell’uomo è strato estratto dal relitto dell’auto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le lesioni riportate: Nazario Genestretri è deceduto sul colpo.