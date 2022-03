Da Firenze pioggia di borse di studio per la Dance Dream

Per “Professione Danza Parma” (Lucia Giuffrida) borsa di studio al 100% alla scuola estiva di Danza e Musical per Davide Buda e Zaccaria Ceccarelli. Quest’ultimo è stato anche invitato a sostenere una seconda audizione per il corso di formazione per danzatori e performer.

Per Davide Buda invece uno splendido bis con l’aggiudicazione di una borsa di studio al 100% per “Musica! The school” (Simone Nardini).

Per la Borsa di studio “Accademia il Sistina” grandi soddisfazioni per il Gruppo Energy con “Sei tu il Re – School of Rock”: tutti i componenti del gruppo sono stati infatti invitati a partecipare all’audizione con Massimo Romeo Piparo per l’Accademia Estiva 2022.