Caro carburante insostenibile. Pescherecci fermi

I bene informati raccontano di un aumento anche del 6 – 7% al giorno; una situazione da vera e propria guerra che non si era mai presentata nel settore della pesca a Cesenatico. Anche perché non c’erano mai stati reali venti di guerra in Europa.

Pur non avendo delle accise sul prezzo del carburante per la navigazione, il prezzo del gasolio è arrivato al livello record di 1,20 euro al litro che, per chi fa un rifornimento anche di 5000 litri alla settimana, non è più sostenibile. Ecco quindi che anche a Cesenatico si avvertono i primi effetti di una guerra che seppur combattuta a centinaia di chilometri di distanza, fa sentire i propri effetti nell’economia locale.