Il turismo romagnolo alla (ri)conquista dell’Amico Fritz

Da ieri a venerdì 8 aprile si è riattivata la campagna sulla web TV di Wetter.com, iniziata a gennaio, con lo spot sulla web TV di Wetter.com. La pianificazione prevede oltre 1.000 passaggi televisivi su canali tv nazionali (PRO 7, SAT 1, KABEL EINS) e su canali specializzati (SIXX, Sat 1 GOLD, PRO 7 MAXX, Kabel 1 Doku), con una programmazione concentrata tra gennaio e giugno 2022 (1° flight gennaio, 2° flight marzo, 3° flight giugno), sulle fasce orarie più strategiche, dalle 20 alle 23. Una campagna che garantirà complessivamente 115 milioni di potenziali contatti e oltre 1.500 passaggi sulla Web TV. Riprende anche la campagna online sul sito di Wetter.com con “traffic driver” (banner) che rimandano ad un’apposita landing page dedicata all’offerta di vacanza per famiglie (e non solo), in Romagna. Lo spot tv, che vede una famiglia tedesca godersi una vacanza “Dolce Vita style” in Romagna – “raccontata” in 20 secondi attraverso una sequenza di vivaci immagini tra sole, mare, suggestivi panorami e l’immancabile cibo romagnolo – è stato girato in Romagna ad agosto 2020 da Norbert Kneißl, regista berlinese scomparso da pochi mesi, che ha lavorato a produzioni come Bourne Supremacy e Mission Impossible III e ha realizzato spot per clienti quali Siemens, Coca Cola e Sony Music. Lo spot è inoltre sulle piattaforme social di Apt Emilia Romagna per la diffusione online (canale You Tube e Facebook) https://ytube.io/3OT3.

Continua anche la collaborazione tra l’Emilia-Romagna e l’attore tedesco Tom Wlaschiha, apprezzato sia in Germania che a livello internazionale per i suoi ruoli in film come Trono di Spade e Jack Ryan, e che comparirà nella quarta stagione della celebre serie Netflix “Stranger Things” in partenza a fine maggio. Una prima serie di 5 video, realizzata in Romagna la scorsa estate con Wlaschiha, sarà online sui canali social media della Promozione Turistica Regionale da maggio. È prevista una seconda serie di riprese con l’attore tedesco, che saranno effettuate questa volta in Emilia a maggio 2022.

Per l’estate sarà anche riattivato il collegamento ferroviario Monaco-Rimini (+70% di passeggeri sul 2020), con fermata intermedia a Cesena, da parte di Deutsche Bahn, che promuoverà la tratta su tutti i suoi canali informativi cartacei (flyer e newsletter) e online, attraverso una campagna di banner promozionali. Il collegamento sarà operativo tutti i giorni, dal prossimo 26 maggio fino all’11 settembre, grazie al rinnovato accordo tra Deutsche Bahn, Österreichische Bundesbahnen, Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna. I biglietti si possono acquistare sulla piattaforma www.bahn.de nella sezione Europa Spezial Italien.