Disturbi alimentari. Martina sfata i falsi miti

Ma questo è meglio sentirlo raccontare direttamente da lei:

“Mi chiamo Martina, ho ventitré anni e sono una personal trainer. Dal 2020, però, ho cominciato ad utilizzare molto anche i social. È nato tutto all’inizio del lock-down: bloccata in casa, come tutti, non potevo andare al lavoro e portare avanti le mie attività. Quindi ho deciso di non restare con le mani in mano e di proseguire, come possibile, con il mio mestiere. Inizialmente usavo i social network per postare video di allenamenti o per consigliare ricette salutari. Ma poi ho capito altro. Il mondo di internet è qualcosa che distorce la realtà. Vengono fatti passare modelli irraggiungibili (e falsi, per di più) che assumono un valore assoluto. Peggio: diventano l’obiettivo a cui aspirare. Il resto, tutto il resto, passa in secondo piano. Non importa chi o come tu sia. L’unica cosa che conta è il modello da imitare. La cosa grave è che i ragazzi, durante il periodo delle restrizioni, hanno passato gran parte del loro tempo al telefono confrontandosi con queste idee malsane. E spesso ne hanno risentito in maniera significativa. Mi riferisco a tutte quelle persone che sono cadute nel limbo dei disturbi del comportamento alimentare. Ovvio, non è una problematica sorta per la prima volta durante il lock-down. Ma è innegabile che l’indice di soggetti colpiti è cresciuto in maniera esponenziale proprio in questi momenti.