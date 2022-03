In città una ventina di profughi ucraini, ma potrebbero essere molti di più

In questo momento sull’intero territorio comunale – tra privati, associazioni e parrocchie – ci sono circa venti cittadini ucraini in fuga dal loro paese a causa della guerra. Il numero, però, potrebbe essere molto più alto perché non tutte le situazioni sono state ancora “rese note” agli uffici competenti.

A tal proposito, il sindaco Matteo Gozzoli invita “tutti coloro che stanno ospitando dei cittadini ucraini o li ospiteranno a recarsi negli uffici comunali per attivare le procedure di ospitalità che permettono alla Polizia Locale, alla Prefettura e all’Ausl di far partire le pratiche necessaria per l’assistenza sanitaria e tutto il sostegno necessario”.