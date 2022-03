Mail minacciose a Bonaccini: denunciata una donna 40enne

E’ stato ricostruito che la donna, dopo avere per mesi inviato mail esprimendo il proprio dissenso riguardo alcune scelte del Governo e contestando le raccomandazioni dei medici in tema di vaccinazione, ha poi indirizzato il proprio disaccordo, trasformato in odio, verso Draghi e Bonaccini. La quarantenne, incensurata, è stata denunciata in stato di libertà per i reati di diffamazione aggravata e minacce.