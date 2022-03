Rincari di materie prime ed energia, maxi-aumenti in bagni e hotel?

Situazione ancora più grave negli alberghi dove, rispetto agli stabilimenti balneari, i costi di gestione sono decisamente più alti. Preoccupa, in particolare, il costo dell’elettricità, una voce sempre da tener d’occhio nei bilanci degli hotel. Anche in questo caso, gli aumenti saranno inevitabili ma, se la situazione non dovesse cambiare, il timore è che anche un aumento del 20% potrebbe non essere sufficiente per arginare il rincaro esponenziale dei costi di gestione.