Caro-gasolio nella pesca, la Regione annuncia ristori

Caro-gasolio sempre più insostenibile per il settore della pesca che chiede interventi immediati “per far fronte all’emergenza”.

Sono attività sempre più a serio rischio, già vincolate dalle norme che riducono le giornate in mare e ora in ginocchio per la rapida crescita del prezzo del carburante, dovuta alla situazione internazionale e al conflitto in Ucraina. “Sono molto preoccupato per la situazione in cui sta versando questa categoria produttiva in Emilia-Romagna e nel resto del Paese – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura e pesca, Alessio Mammi -. La pesca è un patrimonio strategico per l’Emilia-Romagna, per le famiglie, le imprese, le aziende dell’indotto, per la sua storia e il suo significato. L’aumento dei costi del carburante per le barche si somma a una situazione già complicata per la piccola pesca artigianale dell’Adriatico”.