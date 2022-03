Domenica 13 marzo torna Attraverso Cesenatico

Il programma.

Sabato 12 marzo con partenza alle 14.20 dallo Stadio Comunale è in programma la Kids Run, con il percorso che si svolgerà tutto all’interno dell’impianto e un uovo di Pasqua come originale pacco gara per ogni partecipante. Potranno partecipare bambini di tutte le età con vari percorsi pensati per le diverse categorie: per la categoria ragazzi, cadetti ed esordienti sono previsti premi ai primi tre classificati. Le iscrizioni possono essere effettuate dieci minuti prima della partenza di ogni gara.

Domenica 13 marzo, con partenza alle 9.30, è prevista la 10km Fidal con percorso omologato e totalmente pianeggiante. La gara è una gara nazionale bronze riservata a tesserati FIDAL, tesserati Runcard o atleti stranieri tesserati per società affiliate IAAF. Oltre ai vincitori, ci sarà un premio speciale al trentaduesimo classificato in onore dell’edizione in corso e un riconoscimento speciale per il più giovane e il più anziano iscritto.

A seguire è prevista la Family Run con il tracciato che ricalca quello della gara agonistica e può essere effettuato sia di corsa che di camminata. Dopo circa 1.2 km è anche presente una deviazione per chi volesse affrontare il percorso da 5 chilometri.