Garrett Contest, un gradito ritorno a Cesenatico

Ogni anno non mancano le novità. Nella quota di iscrizione di 25 euro, sarà compreso anche un giro gratuito sulla grande ruota panoramica allestita in piazza Costa. Un’occasione, per amici e familiari, per godersi dall’alto le fasi più spettacolari del contest.

Per il resto, confermata la formula degli anni passati. I partecipanti, con qualsiasi marca o modello di metal detector, si ispireranno alle avventure dei protagonisti di “Diggers” (Cercatori d’oro), il celebre reality televisivo andato in onda su National Geographic. E proprio dagli Stati Uniti, per la precisione dal Texas, è attesa una delegazione di Garrett, la più prestigiosa azienda del mercato mondiale dei metal-detector.