“M’illumino di meno”, domani pedalata e luci spente in città

La prima, secondo un rito ormai tradizionale, prevede lo spegnimento fino alle ore 22 di venerdì 11 marzo delle luci del municipio, di quelle della statua di Garibaldi, della Biblioteca comunale e del Museo della Marineria; la seconda invece è una pedalata collettiva che partirà, sempre venerdì 11 marzo alle 17,30 dal Municipio, percorrendo la pista ciclabile lungo via Mazzini per arrivare fino al parco pubblico di Ponente.

La tappa non è casuale visto che l’obiettivo è anche quello di mostrare alla cittadinanza l’intervento di “riforestazione urbana” messo in atto con 680 nuove piantumazioni nell’ambito del bando regionale “Mettiamo Radici per il Futuro. Quattro milioni e mezzi di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia Romagna”.

“M’illumino di meno” nasce come iniziativa di promozione ambientale per sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche sull’ambiente e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del risparmio energetico e della riduzione degli sprechi.