Ucraina, partito il primo carico di aiuti da Cesenatico

Partito il primo carico di aiuti per l’Ucraina da Cesenatico. Da giorni lo stabile della Consulta del Volontariato in via Cesare Battisti, 11 è il centro dove tanti cesenaticensi stanno consegnando abiti, cibo in scatola, medicinali per il popolo ucraino. La rete sta funzionando e vede impegnati un imprenditore ucraino, Alexander Vicini di Bagnarola, il comune di Cesenatico e come detto, la consulta del volontariato con la sua presidentessa Catia Sasselli.