A scuola contro il cyberbullismo

Il mondo dell’infanzia viene spesso considerato come privo di tensioni e difficoltà. In realtà la fragilità è tipica dell’itinerario evolutivo dei bambini e dei ragazzi: spesso tali fragilità si risolvono naturalmente e spontaneamente, altre volte possono aggravarsi.

Così come spiega la Dirigente scolastica Paola Fabbri: “Occorre avere presente che il disagio infantile è, per lo più, mascherato e nascosto, perché le tensioni e le difficoltà sono espresse non attraverso parole, bensì tramite sintomi e comportamenti. Occorre stare in ascolto per riconoscere e non trascurare i segnali che i bambini inviano”.

Myosotis è dedicato ai bambini che presentano il “disagio invisibile”, che mostrano difficoltà di apprendimento, di relazione, “problematiche emozionali”, ai bambini vittime di bullismo o a quelli che assistono o conducono atti di cyberbullismo. Il progetto intende essere uno strumento per suggerire stili di confronto, dialogo e interazione, sia tra pari, sia tra famiglia e scuola.