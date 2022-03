Ecco come Cesenatico migliora la comunicazione nell’accoglienza dei profughi

“L’attivazione di questo servizio era già in programma nell’ottica di far diventare Cesenatico un comune sempre più inclusivo e oltre alla preziosa opportunità per le persone non udenti, abbiamo a disposizione anche il servizio di traduzione simultanea in 150 lingue. Avere questa opportunità in più sarà fondamentale anche per migliorare l’accoglienza dei profughi ucraini che in questo momento è un tema molto delicato e importante”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.