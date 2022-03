Ieri balneari a Roma, Battistoni: “Siamo pronti alle serrate”

Casus belli non tanto il contenuto generale della Bolkestein, per il quale anche tra i bagnini c’è ormai rassegnazione, quanto le “modifiche peggiorative al testo di legge”, con particolare riferimento alla delicata questione degli indennizzi: “Questa è soltanto la prima delle manifestazioni di protesta – ha detto Battistoni – perché se non cambia il testo della legge e non viene riconosciuto il valore delle aziende, noi siamo disposti anche a delle serrate”.