Morto a 57 anni Stefano Grandi, ex presidente di Gesturist

Così, in un messaggio postato sulla sua pagina Facebook, lo ricorda Stefano Martinetti: “Ciao Stefano, ti salutiamo con parole semplici e sentite, come era il tuo modo di essere. Hai insegnato il mestiere del turismo all’aria aperta a tanti, in modo amichevole e con una modestia smisurata, pari alla tua grande competenza e professionalità. Gesturist Cesenatico spa saluta il suo Consigliere e Presidente per tanti anni”.